Tre su tre per le rossocrociate

ZURIGO - Terza vittoria in altrettante gare per la Nazionale femminile. In una sfida del Gruppo G, valida per le qualificazioni alla fase finale dei Mondiali del 2023, le nostre ragazze hanno sconfitto 2-0 la Romania.

La reti che hanno deciso l'incontro del Letzigrund sono state entrambe realizzate da Ana Cronogorcevic, in apertura di secondo tempo e sul finale dal dischetto.

Nell'arco dei 90' la Svizzera ha letteralmente dominato la contesa, schiacciando per lunghi tratti nella propria metà campo l'avversario di serata.

In virtù di questo successo le elvetiche sono in testa al girone in compagnia dell'Italia, anche loro a punteggio pieno.

keystone-sda.ch (WALTER BIERI)