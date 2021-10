Icardi, niente allenamento coi compagni perché tremendamente scosso

PARIGI - Sono momenti difficili per Mauro Icardi, che questa mattina ha chiesto e ottenuto al PSG un permesso speciale per saltare l'allenamento domenicale con il resto della squadra.

A rivelarlo è "L'Equipe", che ha spiegato come il calciatore sia tremendamente scosso per la decisione di Wanda Nara di separarsi, dopo che quest'ultima ha scoperto il tradimento del marito.

Già in mattinata la showgirl - che nelle scorse ora aveva esternato tutta la sua delusione e rabbia sui social - ha lasciato la capitale francese per far ritorno in Italia (vedi post) insieme ai bambini. "Giorno felice a Milano", ha scritto Wanda.

Tornando al tesserato del PSG, a questo punto la sua presenza nella sfida di Champions League contro il Lipsia (in agenda martedì) sembrerebbe a forte rischio. A conferma di come anche Mauricio Pochettino, tecnico dei parigini, in questo momento abbia poca fiducia nell'ex bomber dell'Inter...

