Blues al tappeto, alla Juve basta un lampo di Chiesa. Ronaldo piega il Villarreal al 95'

TORINO - Non ha incantano o dettato legge, ma con una prova solidissima e concreta - in perfetto stile Max Allegri - ha piegato i campioni d'Europa in carica. Stiamo parlando della Juve, che allo Stadium ha vinto 1-0 il braccio di ferro con gli inglesi. Contenuta la verve dei Blues nel primo tempo, la Vecchia Signora ha firmato un gol-lampo a inizio ripresa, con Chiesa a segno dopo 10 secondi (1-0 al 46'). Trovato il vantaggio la Juve si è difesa con ordine, limitando al massimo Lukaku - non particolarmente ispirato - e compagni. Con questa vittoria i bianconeri (6 punti) si issano in solitaria in vetta al girone H. A quota 3 ci sono Chelsea e Zenit, con i russi che stasera hanno liquidato 4-0 il Malmoe (0).

Nel gruppo E è sprofondato il Barcellona, già strapazzato dal Bayern all'esordio. In trasferta sul campo del Benfica, i blaugrana hanno perso 3-0 in virtù delle reti di Nunez (3', rig. 79') e Silva (69'). Continua invece la marcia del Bayern Monaco, che ha travolto 5-0 la Dinamo Kiev. Oltre alla doppietta del solito implacabile Lewandowski, hanno trovato la via del gol Gnabry, Sané e Choupo-Moting.

Nel gruppo F, quello completato da YB e Atalanta, sorride in extremis lo United, vittorioso 2-1 sul Villarreal. Gli spagnoli, avanti al 53' con Alcacer, sono stati raggiunti al 60' da Telles e castigati da Cristiano Ronaldo al 95'. In classifica la Dea guida con 4 punti, seguita dai bernesi (3) e dai Red Devils (3). Villarreal ultimo a quota 1.

Completano il programma serata il successo del Salisburgo sul Lilla (2-1 con doppietta decisiva di Adeyemi e gol di Yilmaz) e il pari tra Wolfsburg e Sivigilia (1-1). Avanti con il rossocrociato Renato Steffen, i tedeschi sono stati raggiunti nel finale dal rigore trasformato da Rakitic.

keystone-sda.ch / STF (Antonio Calanni)