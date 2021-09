Stesi Besiktas e Shakhtar Donetsk

ISTANBUL - Il Borussia Dortmund degli elvetici Gregor Kobel e Manuel Akanji è andato a fare la voce grossa in Turchia, vincendo 2-1 a Istanbul sul campo del Besiktas in un incontro valido per il Gruppo C. Per i tedeschi sono andati a segno Bellingham (20') e il solito Haaland (45'). Tardivo il punto di Montero, arrivato al 94'.

Nell'altra gara di Champions League giocata 18.45 storico successo per lo Sheriff Tiraspol. Alla loro prima partecipazione assoluta a questa manifestazione i moldavi - inseriti nel Gruppo D insieme anche a Inter e Real Madrid - hanno sconfitto 2-0 lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, in virtù delle segnature di Traoré (16') e Yansane (62').

keystone-sda.ch / STR