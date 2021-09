«Sono tornato per due motivi: amo lo United e adoro la mentalità vincente di questo club»

MANCHESTER - Lasciata la Juve negli ultimi giorni di mercato e tornato al suo amato Manchester United, Cristiano Ronaldo sabato ha esordito alla sua maniera siglando due gol nel successo in Premier sul Newcastle.

A poche ore dal match in Champions contro lo Young Boys, il “Sun” - grazie a una “soffiata” arrivata direttamente dallo spogliatoio dei Red Devils -, ha riportato le parole del discorso che CR7 ha fatto ai compagni prima dell’incontro di campionato.

«Sono tornato per due motivi: il primo è che amo lo United, il secondo è che adoro la mentalità vincente di questo club - ha detto il fuoriclasse portoghese - Non sono qui per fare la cheerleader. Se volete avere successo dovete amare questa società. Dovete mangiare, dormire e combattere per lo United. Sono qui per vincere e vincere porta la felicità. Vogliamo essere felici, no? Siete dei giocatori fantastici e io credo in voi. Se date il massimo, i tifosi vi sosterranno. Voglio creare una mentalità vincente, così quando mi ritirerò tutto questo rimarrà e voi vincerete ancora. Io darò il massimo, ma ho bisogno di voi».

keystone-sda.ch (PETER POWELL)