Ululati e cori razzisti, Bakayoko risponde sui social

MILANO - Mentre in campo il Milan affondava la Lazio imponendosi con merito 2-0, ieri sugli spalti di San Siro un gruppetto di “tifosi” biancocelesti si faceva notare (e non è la prima volta) per degli stupidi e vergognosi cori razzisti. Ululati e cori indirizzati a Bakayoko - che ieri ha fatto il suo esordio-bis in maglia rossonera - e Franck Kessie.

Dopo l’annuncio del club rossonero che sta lavorando a un esposto alla FIGC, sui social si è fatto sentire proprio Bakayoko. Ringraziati i tifosi rossoneri per la calorosa accoglienza riservatagli, il centrocampista francese è poi tornato sull’episodio augurandosi che i responsabili vengano individuati e puniti.

«Ringrazio i tifosi rossoneri per l'accoglienza che mi hanno riservato - ha scritto Bakayoko - E a quei tifosi della Lazio che hanno rivolto nei confronti miei e del mio fratello Franck Kessie dico che siamo forti e orgogliosi del colore della nostra pelle. Ho piena fiducia nel fatto che il nostro club saprà identificarli».

keystone-sda.ch (Spada)