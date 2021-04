Spareggio con vista su Euro 2022: buon pari elvetico nel match d'andata

CHOMUTOV - Il primo atto dello spareggio per accedere alla fase finale dell'Europeo del 2022, in programma in Inghilterra, è iniziato con un buon pareggio per la nostra nazionale femminile.

Opposta alla Repubblica Ceca a Chomutov, la selezione diretta da Nils Nielsen è riuscita a strappare l'1-1 proprio all'ultimo respiro, grazie al rigore trasformato nei recuperi da Ana-Maria Crnogorcevic. Sempre dal dischetto era giunto il momentaneo 1-0 firmato da Katerina Svitkova al 49'.

Il match di ritorno, che si annuncia infuocato, si giocherà martedì a Thun.