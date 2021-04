Mihajlovic & Mancini, amici ma non sempre: «L'avrei mandato a quel paese»

BOLOGNA - È risaputo che Sinisa Mihajlovic e Roberto Mancini siano legati da una profonda amicizia. Il loro legame è iniziato ai tempi in cui entrambi militavano nella Sampdoria, ovvero dal 1994, momento in cui il serbo approdò a Genova. I due hanno poi proseguito insieme alla Lazio - dove hanno anche vinto uno storico scudetto - e all'Inter.

In tutto questo tempo qualche screzio fra i due non è mai mancato, l'ultimo in ordine di tempo proprio ieri. Il motivo? In occasione delle tre sfide giocate dall'Italia nell'ultima settimana, valide per i Mondiali del 2022 - contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania - il ct Azzurro ha deciso di non concedere nemmeno un minuto in campo a Roberto Soriano, il centrocampista del Bologna allenato da Mihajlovic.

«Al posto di Soriano, avrei mandato a quel paese Mancini e sarei tornato a casa. Mi rode a me per lui», si può leggere sulle colonne di "RaiSport". «Il Mancio è un amico, ma sono anche l'allenatore del Bologna. Se fosse stato attento alle nostre vicende non avrebbe spedito tre volte in tribuna il nostro giocatore, considerando che l'Italia ha giocato contro nessuno. Soriano ha dimostrato in questo campionato di essere il miglior centrocampista italiano per rendimento, assist e gol. Ho visto scendere in campo giocatori che hanno disputato tre partite in tutta la stagione, mentre Soriano è andato tre volte in tribuna. Non mi sembra giusto, sarebbe stato meglio se fosse rimasto qui. Soriano deve giocare perché se lo merita, quanto meno deve avere la soddisfazione di entrare».

Reuters, archivio