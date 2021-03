Shaqiri & Co non si fermano: c'è la Lituania

SAN GALLO - Dopo la Bulgaria, ecco subito la Lituania per la Svizzera. Il cammino verso Qatar 2022 non concede tregua.

In seguito alla vittoria ottenuta a Sofia contro la Bulgaria (3-1), questa sera a San Gallo gli uomini di Petkovic sono chiamati a ribadire le belle sensazioni (quelle del primo tempo) riscontrate nel match d’apertura. Se sulla carta la sfida di giovedì scorso, avrebbe potuto nascondere qualche insidia, quella di oggi - contro un avversario che occupa il 129esimo posto nel ranking mondiale - si prospetta una sfida favorevole per Shaqiri & Co.

Non va dimenticato che il regolamento FIFA parla chiaro a riguardo di questa competizione. La differenza reti entra subito in gioco in caso di parità di punti in classifica, gli scontri diretti passano in seconda posizione. Sarà quindi un match preso dal primo minuto con la dovuta concentrazione, che dovrebbe però essere mantenuta per tutti i 90 minuti. In Bulgaria, qualche calciatore, forse non abituato a giocare un‘ intera partita, è sembrato in affanno nel finale.

Mister Petkovic, per la sfida che verrà giocata nello stadio sangallese del Kybunpark (inizio ore 20.45), manderà in campo gli stessi effettivi schierati inizialmente con la Bulgaria. È risaputo che il tecnico rossocrociato ripone molta fiducia in questi 11 giocatori. I primi 13 minuti di Sofia, disputati in maniera eccellente, dovranno essere la via giusta da percorrere. Oltre a questo vanno evitati i cali di tensione, poiché l’avversario odierno dà la possibilità di mettere in cascina alcune reti importanti per il morale, ma soprattutto per la differenza reti.

Stephan Liechtsteiner - presente venerdì sera alla Cornèr Arena per assistere al derby Lugano-Ambrì, in qualità di nuovo membro del CdA bianconero - è stato interrogato a proposito della gara della Svizzera: «Purtroppo ho visto solo i primi venti minuti della partita, alla fine quelli più interessanti (ride ndr). Sono contento per i miei ex compagni che sono ripartiti con il piede giusto. È stato fondamentale in un periodo del genere trovare subito una chiara vittoria. Contro queste squadre, sulla carta più deboli, è sempre difficile vincere. I risultati clamorosi ci sono sempre».

keystone-sda.ch / STF (ENNIO LEANZA)