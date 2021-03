Un bimbo sfida Mihajlovic: «Riesci a fare canestro in un colpo con i piedi?». Detto fatto...

BOLOGNA - L'allenatore del Bologna - Sinisa Mihajlovic - ha raccolto una sfida via social network di un bambino, il quale dopo soli tre tentativi è riuscito a fare canestro calciando dalla distanza con i piedi . «Mister, riesci a fare canestro con i piedi da qui in tre tentativi?».

La risposta del tecnico non si è fatta di certo attendere: canestro al primo colpo «Hai scelto la persona sbagliata con cui fare questa sfida», sono state le sue parole. «A me non servono tre tentativi, me ne basta solo uno» (video in fondo al testo pubblicato su Twitter).