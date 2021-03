Gli Europei U21 partono bene per gli svizzerini

CAPODISTRIA - L'avventura della Svizzera U21 agli Europei di categoria ha preso il via con una bellissima vittoria sull'Inghilterra. Reduce da nove vittorie in dieci gare, a Capodistria (in Slovenia) gli svizzerini hanno confezionato un'altra prestazione davvero convincente, vincendo per 1-0. È soprattutto grazie a una cerniera difensiva impermeabile che i rossocrociati sono riusciti a imporsi.

Nei primi 45' sono stati i nostri ragazzi a tenere in mano il pallino del gioco, creando non pochi pericoli in zona d'attacco. In particolare da notare la clamorosa occasione capitata a Zekiri che, tutto solo contro il portiere inglese, non è riuscito a vincere il duello.

In apertura di secondo tempo la nostra nazionale ha avuto un'altra grande chance con Bastien Toma: il suo tiro è andato a colpire il palo esterno.

Gli enormi sforzi profusi hanno portato i loro frutti al 78', quando l'attaccante del Nizza Dan Ndoye ha estratto dal cilindro una conclusione bellissima che ha scavalcato Ramsdale.

Archiviata la prima fatica continentale, i nostri ragazzi torneranno in campo domenica per affrontare la Croazia.

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)