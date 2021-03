Germania, finisce l'era Löw: il tecnico lascerà dopo gli Europei

BERLINO - Joachim Löw, 61 anni, lascerà il ruolo di commissario tecnico della Germania dopo gli Europei. Lo ha annunciato la Federazione tedesca, spiegando che l'allenatore ha chiesto di terminare il suo contratto - originariamente valido fino ai Mondiali 2022 in Qatar - subito dopo la kermesse continentale in programma quest'estate.

Nello staff della nazionale tedesca dall'estate 2004, prima come assistente di Klinsmann, poi come ct (dal 1 agosto 2006), Löw ha vissuto anni d'oro portando la Germania sul tetto del Mondo. Nel 2014 la sua selezione vinse in maniera trionfale i Mondiali in Brasile (indimenticabile il 7-1 in semifinale proprio sui verdeoro), mentre nel 2017 conquistò la Confederations Cup.

