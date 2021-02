Si è chiuso in parità il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, con l'1-1 maturato al Mapei Stadium. In vantaggio al 17' con Soriano complice un "regalo" di Marlon, il Bologna ha dovuto stringere i denti dal 30', quando è rimasto in 10 per l'espulsione di Hickey. L'assalto dei neroverdi ha però prodotto "solo" l'1-1 di Caputo, che ha 52' ha superato Skorupski.

Né vincitori né vinti nemmeno nel match delle 18, con Genoa e Verona che si sono lasciate sul 2-2. Il Grifone, colpito da Ilic (0-1 al 17') e Faraoni (1-2 al 61'), ha avuto la forza di rimontare due volte lo svantaggio grazie a Shomurodov (48') e Badelj, che al 94' ha siglato il definitivo 2-2.

In classifica il Sassuolo è ottavo con 35 punti, seguito dal Verona con 34. Il Bologna di Mihajlovic è 12esimo con 25, a -1 dal Genoa.

keystone-sda.ch (SERENA CAMPANINI)