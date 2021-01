Milan vittorioso lontano da San Siro

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Stadio Luigi Ferraris.

Turf: Natural.

Capacity: 36,599.

Referee: Michael Fabbri (ITA).

Home Manager: Claudio Ranieri (ITA).

Away Manager: Andrea Pirlo (ITA).

Sidelined Players: SAMPDORIA - Lorenzo Tonelli (Hip Injury) Manolo Gabbiadini (Inguinal Hernia) Alex Ferrari (Knee Injury).

JUVENTUS - Paulo Dybala (Medial Collateral Ligament Injury) Dejan Kulusevski (Yellow card suspension).

u0080103,300,000 Total market value u0080689,900,000.

Age: 27.6-28.5.

National team players: 8-16.