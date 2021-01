Sfida pazza a Bergamo, la Dea in 10 affonda la Lazio

BERGAMO - È successo di tutto a Bergamo, dove l'Atalanta - in 10 dal 54' - ha piegato 3-2 la Lazio e si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia. Nel prossimo turno la Dea incontrerà la vincente di Napoli-Spezia, in agenda domani alle 21.

Al Gewiss Stadium sono partiti bene gli uomini di Gasperini, in vantaggio al 7' grazie al sigillo di Djimsiti. Ribaltato il punteggio con Muriqi (17') e Acerbi (34'), i biancocelesti sono però stati raggiunti già prima dell'intervallo, con Malinovskyi a segno per il momentaneo 2-2 (37').

Nella ripresa, movimentata come la prima frazione, l'Atalanta è rimasta in 10 per l'espulsione di Palomino (54'), ma ha graffiato poco dopo con Miranchuk, che al 57' ha firmato il controsorpasso. Al 67' Zapata ha poi sbagliato il rigore del possibile 4-2, con il risultato che non cambiato più fino al triplice fischio.

keystone-sda.ch (Stefano Nicoli)