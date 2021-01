Bonaventura e Vlahovic stendono il Crotone

FIRENZE - Tornata in campo dopo la pesante e dolorosa goleada incassata contro il Napoli (6-0), la Fiorentina è tornata in carreggiata superando in casa il Crotone di Golemic. 2-1 il risultato in favore della Viola, che ha fatto la differenza nel primo tempo grazie ai gol di Bonaventura - splendida rete al 20' - e Vlahovic (2-0 al 32').

Nella ripresa il solito Simy ha riaperto la sfida col suo settimo sigillo stagionale - 2-1 al 66' -, ma nel finale il risultato non è più cambiato.

La Fiorentina di Prandelli si porta a 21 punti; Crotone ultimo con 12.

keystone-sda.ch (CLAUDIO GIOVANNINI)