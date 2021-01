Il luganese Abubakar miglior giocatore di Challenge League

LUCERNA - Si è tenuta la serata dedicata alle stelle del calcio svizzero, dedicata a coloro che maggiormente si sono distinti la scorsa stagione.

In un evento che per forza di cose si è svolto "non in presenza", è stato Jean-Pierre Nsame a essere incoronato miglior calciatore del 2020. Con i suoi gol a grappoli (32 le reti segnate) il bomber dello Young Boys ha sbaragliato la concorrenza.

Sempre in casa YB, Gerardo Seoane è stato eletto per la terza volta di fila quale miglior allenatore dell'anno. Battuto Maurizio Jacobacci, anch'egli in corsa per il riconoscimento. Il miglior gol dell'anno? Sempre griffato YB e realizzato da Nicolas Moumi Ngamaleu (vedi video sotto), il quale ha soffiato il "titolo" ad Alexander Gerndt.

Seppur in modo velato, nelle premiazioni c'è infine stata gloria anche per il Lugano. Sì perché Asumah Abubakar, neo-acquisto dei ticinesi, ha ricevuto il premio quale miglior calciatore della scorsa Challenge League grazie ai 15 gol segnati con il Kriens.