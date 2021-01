In amichevole successo del Lugano sul Chiasso

LUGANO - A otto giorni dalla sfida di Super League contro il Sion, in programma domenica 17 in terra vallesana, il Lugano ha sconfitto il Chiasso in amichevole: 3-0 il risultato finale.

Sul campo B2 di Cornaredo i bianconeri, in una partita "spalmata" su tre tempi da 30', sono passati in vantaggio al 40' grazie a un rigore trasformato da Maric. Nell'ultimo terzo di gara la formazione di Jacobacci ha abbellito il punteggio coi punti di Ardaiz (67') e del giovane Centinaro (79').

Il programma delle amichevoli per i rossoblù proseguirà martedì con la sfida di Berna contro lo Young Boys per poi terminare sabato prossimo in terra renana contro il Basilea. Il campionato dei momò riprenderà venerdì 22 gennaio, giorno in cui al Riva IV giungerà il Winterthur.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)