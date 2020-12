L'Udinese infligge un nuovo dispiacere al Toro

TORINO - L'Udinese si è imposto 3-2 sul campo del Torino al termine di una partita pazza.

In doppio vantaggio per 2-0 - per effetto dei gol di Pussetto (24') e De Paul (54') - i friulani hanno poi subìto il brusco ritorno degli uomini di Giampaolo, in rete due volte in un minuto con Belotti (66') e Bonazzoli (67'). Il gol-partita è infine giunto al 69' grazie a Nestorovski (69').

In classifica il Toro resta malinconicamente al penultimo posto con soli sei punti conquistati in undici gare, mentre l'Udinese - che oggi ha centrato il suo terzo successo di fila - è salito al decimo rango a quota 13.

Da segnalare pure che nella gara delle 15 il Crotone aveva sconfitto 4-1 lo Spezia grazie alla doppietta di Messias e alle reti di Reca ed Eduardo Henrique. A nulla è invece servito il punto di Farias.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DI MARCO - Z63)