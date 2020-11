Il danese sembra destinato ai saluti: l'Inter pensa a uno scambio con Granit Xhaka

MILANO - Finito ben presto ai margini nell’Inter di Conte, che non “lo vede” e fatica a dargli spazio nel suo scacchiere, Christian Eriksen è ormai diventato un caso e potrebbe presto lasciare la Serie A. La dirigenza nerazzurra, per cercare di rientrare dell’investimento fatto meno di un anno fa - il danese, pagato circa 20 milioni, ne guadagna anche 7,5 a stagione più bonus -, potrebbe finire in uno scambio sull’asse Italia-Inghilterra.

Apprezzatissimo in Premier League, dove ha brillato per anni con la maglia del Tottenham, il 28enne sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal, che potrebbe inserire il rossocrociato Granit Xhaka nella trattativa.

Come si legge sul "Corriere dello Sport", l’elvetico non è più tra gli “intoccabili” in casa Arsenal e potrebbe rivelarsi congeniale - sicuramente più Eriksen - per il progetto tecnico di Conte. L’operazione non è delle più semplici - va trovata un’intesa sulla valutazione dei cartellini - ma nemmeno impossibile. Vedremo davvero Xhaka in Serie A? Come si dice in questi casi… affaire à suivre.

keystone-sda.ch (Liselotte Sabroe)