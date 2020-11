Svizzera-Ucraina: non si gioca nemmeno mercoledì

LUCERNA - Nemmeno domani si giocherà la partita tra Svizzera e Ucraina. L'Uefa ha infatti comunicato che il recupero della gara, valida per la Nations League, non è previsto.

Nelle scorse ore la selezione guidata da Shevchenko era stata messa in quarantena dal medico cantonale di Lucerna, in seguito ad alcuni casi di coronavirus.

Il pallone è ora tra i piedi dell'Uefa, la quale dovrà decidere come agire. Al momento nessuna informazione in merito è stata data.

Stando alle direttive UEFA si potrebbe delineare questa ipotesi:

-"Se non è possibile riprogrammare la partita, la Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo UEFA prenderà una decisione in merito. Per la federazione nazionale responsabile della partita che non si disputa per intero verrà decretata una "sconfitta a tavolino" da parte della Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo UEFA, a meno che quest'ultima giunga alla conclusione che nessuna delle due squadre (o entrambe) sia responsabile del mancato svolgimento e che pertanto la partita non possa essere dichiarata annullata. Se la partita non può essere dichiarata annullata, il risultato sarà deciso con un'estrazione condotta dall'amministrazione UEFA (es. vittoria per 1-0, sconfitta per 0-1 o pareggio per 0-0)".

+++ Update +++ La partita Svizzera - Ucraina, valida per l'UEFA Nations League, non si giocherà. La squadra ucraina, che si trova in quarantena, non sarà in grado di mandare in campo una squadra sostitutiva. La @UEFA determinerà l'esito della partita #SUIUKR #UEFANationsLeague — 🇨🇭 Nati (@SFV_ASF) November 17, 2020

keystone-sda.ch / STF (ALEXANDRA WEY)