«Via per un viaggio di lavoro di 15 giorni, non è più tornato»

PARIGI - Patrice Evra non è mai stato uno da compromessi. Non li faceva in campo, dove è stato capace di dominare la sua fascia per oltre tre lustri, e non li fa ora che con il calcio giocato ha chiuso. Il francese è tornato a far parlare di sé per la sua movimentata vita sentimentale, confessando - via social network - l’amore per la 25enne modella olandese Margaux Alexandra.

«Mi hai rubato il cuore - ha vergato il 39enne - Stiamo insieme da più di un anno da quando, la seconda volta che ci siamo incontrati, ti ho detto che saresti stata mia moglie per il resto della vita. Non posso vivere senza di te».

Niente di male, insomma. Si deve però considerare il “piccolo” particolare che Evra fosse già sposato...

«Se n'era andato da casa per un viaggio di lavoro di 15 giorni e non è più tornato - ha graffiato l’ex moglie Sandra sempre via social - E mi ha chiesto il divorzio tramite il suo avvocato. Mi ci è voluto molto tempo per capire come fosse diventato un topo di fogna». Sandra ha poi snocciolato altre avventure dell’ex coniuge. Quelle con Danielle Silvester, con la “coniglietta” Carla Howe e con Gabriella Birley, con la quale ha anche avuto due figli.

Keystone (foto d'archivio)