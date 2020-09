Debutto da incubo per Higuain: rigore alle stelle e rissa sfiorata

In occasione del match fra Philadelphia Union e Inter Miami - valida per la 14esima giornata del campionato di MLS - Gonzalo Higuain si è reso protagonista di un esordio da incubo.

Schierato infatti titolare dalla formazione della Florida, l'ex attaccante della Juventus non è stato in grado di aiutare la sua squadra, sconfitta 3-0. Come si può vedere dal video in allegato pubblicato su Twitter, al 75' - sul 2-0 in favore dei locali - l'argentino si è incaricato di battere un calcio di rigore, ma il pallone è finito alle stelle. Subito dopo il giocatore, provocato dagli avversari, ha anche sfiorato la rissa.