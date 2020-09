Il bellinzonese ha fatto scappare lo Zurigo, Guidotti lo ha ripreso

ZURIGO - Un buon Lugano è uscito dal Letzigrund con un punto in tasca. Un buon Lugano ha pareggiato 2-2 contro uno Zurigo ordinato ma incapace di sfruttare il vantaggio nel punteggio e degli uomini in campo.

Reduci dal convincente successo dell’esordio, i ticinesi hanno cominciato al meglio l’ostica trasferta: un eurogol di Gerndt, capace di infilzare Brecher al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo (9’), ha infatti reso inizialmente più semplice il piano partita. Bravi in fase di copertura, meno in fase di ripartenza, i bianconeri non sono in ogni caso riusciti a sfruttare il vantaggio per mettere sotto pressione un avversario che, già prima dell’intervallo, è salito fino al pari con Sobiech. L’impostazione dell'incontro è poi nuovamente cambiata a inizio ripresa quando, per un fallo sulla trequarti, Sabbatini è stato punito con il giallo, il secondo della sua partita. Espulsione, Lugano in inferiorità numerica e iniezione di fiducia per lo Zurigo, che al 76’ ha trovato il punto del 2-1. Cross dalla destra e Marchesano (ancora lui, ancora di testa come lo scorso giugno) ha siglato il vantaggio. Tutto finito? No. I ticinesi hanno infatti dimostrato di avere carattere e anche gamba costruendosi, in un finale intenso, l’occasione giusta: angolo dalla destra, mischia in area e tap-in vincente di Guidotti. 2-2 e classifica ancora “mossa”. Meglio di così...

Nell'altro match del sabato di campionato Sion e Young Boys si sono divisi la posta in palio. Al Tourbillon è finita senza reti.

ZURIGO-LUGANO 2-2 (0-1)

Reti: 9’ Gerndt 0-1; 38’ Sobiech 1-1; 76’ Marchesano 2-1; 91’ Guidotti 2-2.

LUGANO: Osigwe; Guerrero (86' Macek), Lavanchy, Maric, Daprelà, Kecskes; Custodio (86' Ardaiz), Sabbatini, Lovric (62' Guidotti); Bottani (73' Covilo), Gerndt (73' Holender).

