Nervi tesi all'Arsenal nel pre-partita fra Ceballos e Nketiah

Nella giornata odierna - sabato 12 settembre - è iniziata la Premier League 2020/2021, con il match fra Fulham e Arsenal. I primi tre punti sono stati conquistati dai Gunners, i quali hanno regolato gli avversari con il punteggio di 3-0 (reti di Lacazette, Gabriel e Aubameyang).

Prima dell'incontro però - in occasione del riscaldamento - i due giocatori dell'Arsenal Edward Nketia e Dani Ceballos sono arrivati addirittura alle mani. Come si può vedere dal video in allegato, durante il classico "torello" lo spagnolo è intervenuto sul compagno con un'entrata decisa per poi spintonarlo. I due giocatori sono arrivati nuovamente a contatto poco dopo rendendo necessario l'intervento dei compagni di squadra.

Non un grande comportamento di ceballoshttps://t.co/kTHomYWOEO — Luca Parry (@LucaParry85) September 12, 2020

keystone-sda.ch (Justin Tallis)