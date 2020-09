«Wanda è un'incosciente, ho due figli positivi al Covid per colpa sua»

PARIGI - Non è la prima e non sarà certo l'ultima. Tra Maxi Lopez e Wanda Nara è scoppiata una feroce polemica, con l'attaccante argentino che ai microfoni di “Los Angeles de la Mañana” non ha trattenuto la rabbia.

Il duro sfogo contro l’ex moglie - ora compagna di Mauro Icardi - è arrivato dopo la positività di Maurito al coronavirus e un post in cui la showgirl cercava di tranquillizzare tutti. «Stiamo tutti bene. Il risultato del mio test è negativo, come quello dei bambini. La nostra condizione è buona». Le parole di Wanda hanno però fatto infuriare Maxi Lopez, convinto che le cose stiano diversamente...

«Sono indignato, questa donna è un'incosciente - ha tuonato l'attaccante - Ho due figli positivi per colpa sua. Le avevo detto che non doveva andare a Ibiza, avvisandola che tutti quelli che tornavano da lì erano contagiati. Questa è l’incoerenza di una madre. Se non lo capisce lei, chi altri potrebbe capirlo?», ha aggiunto.

Stando alle informazioni diffuse dai media argentini e spagnoli sarebbero infatti risultati positivi i due figli più piccoli di Wanda e Maxi Lopez. Pure Juan Icardi, il padre di Mauro, sarebbe risultato positivo al test così come Isabella, la figlia più piccola di Wanda e Icardi.

Keystone/archivio