GC battuto, Losanna in fuga: ora le cavallette rischiano anche lo spareggio

La 34esima giornata di Challenge League - fra Wil e Grasshoppers - non ha sorriso alle cavallette, cadute malamente in trasferta con il punteggio di 3-2. Per i padroni di casa sono andati a segno Padula (38'), Duah (55') e Vonmoos (86'), mentre per gli ospiti Chagas ha realizzato una doppietta (65' e 67').

A due partite dal termine del campionato il Losanna è primo in classifica con 67 punti, sei lunghezze in più del Vaduz secondo (61) e sette in più del GC (60), che non può più di conseguenza raggiungere la vetta della graduatoria e che rischia anche di perdere la seconda posizione, valida per poter disputare lo spareggio.

Per quanto riguarda i vodesi invece, la promozione è diventata soltanto una formalità: nel caso dovessero perdere le ultime due gare e farsi raggiungere dal Vaduz, la differenza reti nei confronti della compagine del Liechtenstein sarebbe comunque nettamente favorevole (attualmente +42 vs +24). Per questo motivo i romandi possono di conseguenza festeggiare - in via ancora non ufficiale - l'accesso diretto in Super League.