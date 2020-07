Il Milan stende il Bologna e si avvicina alla Roma

La 34esima giornata di Serie A ha sorriso al Milan, capace di imporsi nettamente a domicilio contro il Bologna (5-1). Per i rossoneri sono andati in gol Seelemaekers (10'), Calhanoglu (24'), Bennacer (49'), Rebic (57') e Calabria (92'), mentre per gli ospiti la rete della bandiera è stata realizzata da Tomiyasu (44').

Qualche ora prima Cagliari-Sassuolo era invece terminata con il punteggio di 1-1 (Caputo da una parte e Joao Pedro dall'altra).

In classifica il Milan consolida la sesta posizione con 56 punti, una lunghezza in meno della Roma (57) e tre in più del Napoli (53), ma entrambi devono ancora scendere in campo.

