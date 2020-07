Atalanta esagerata: ne fa sei al Brescia e si avvicina ai 100 gol in campionato

L'Atalanta continua a macinare gol in questo campionato. La compagine allenata da Gasperini ha infatti rifilato un netto 6-2 al Brescia - in occasione della 33esima giornata di Serie A - e raggiunge quota 93(!) reti, dopo soltanto 33 incontri disputati. A cinque turni dal termine i bergamaschi hanno di conseguenza la grande possibilità di toccare la soglia delle 100 marcature in una sola stagione.

Per la cronaca i padroni di casa hanno messo in cassaforte il risultato già dopo 45' momento in cui vincevano 4-1. Il mattatore dell'incontro è stato Pasalic, autore di una sontuosa tripletta (2', 55' e 58'), mentre le altre segnature sono state realizzate da De Roon (25'), Malinovsky (28') e Zapata (30'). Per le rondinelle Torregrossa aveva trovato il momentaneo 1-1 (8'), Spalek ha invece fissato il risultato sul definitivo 6-2 all'83'.

In attesa degli altri incontri l'Atalanta è salita al secondo posto con 70 punti, sei lunghezze in meno della Juventus (76) e due in più dell'Inter (68), ma entrambe le squadre devono ancora scendere in campo.

