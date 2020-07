L'Inter stende il Toro e vola al secondo posto

Nell'ultima sfida valida per il 32esimo turno di Serie A, l'Inter ha sconfitto a domicilio il Torino in rimonta (3-1). I nerazzurri - passati in svantaggio al 17' in virtù del sigillo di Belotti - si sono ripresi nel secondo tempo e hanno regolato i granata grazie alle reti di Young (48'), Godin (51') e Lautaro Martinez (61').

In classifica la truppa di Conte ha di conseguenza agganciato la Lazio al secondo posto con 68 punti, ovvero otto lunghezze dalla capolista Juventus (76). Insegue l'Atalanta (67).

