Coronavirus: lo Zurigo giocherà comunque a Basilea

La positività al coronavirus di sei giocatori e di quattro dirigenti dello Zurigo - fra cui il presidente - non impedirà alla squadra di scendere in campo martedì a Basilea. Nonostante siano tutti in quarantena, i tigurini hanno infatti deciso di recarsi ugualmente al St. Jakob Park «per evitare un eventuale annullamento del campionato e di non appesantire il calendario di Super League, già estremamente intenso», si può leggere in un comunicato.

Candidato a un posto in Europa League - in vista della prossima stagione - la formazione zurighese sfiderà i renani con una squadra principalmente composta da giocatori della Under 21 e da qualche elemento che non era presente contro il Neuchâtel Xamax (1-1). In panchina si siederà proprio l'allenatore dei giovani Marinko Jurendic visto che Ludovic Magnin è anche lui in isolamento presso il suo domicilio.

Übrigens: Gemäss @Transfermarkt kommt die U21 des FCZ auf kumuliert 52 Super-League-Spiele



José Goncalves 39

Yassin Maouche 5

Yann Kasai 4

Lavdim Rexhepi 3

Ilan Sauter 1



Zum Vergleich: Valentin Stocker spielte 231 Mal in der Super League und erzielte dabei 60 Tore. #rotblaulive pic.twitter.com/PEJ0ZyEhPP — Simon Häring (@_shaering) July 13, 2020

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)