Il Basilea ha più di un piede nei quarti: poi Wolfsburg o Shakhtar

Non solo la Champions League, oggi a Nyon hanno avuto luogo anche i sorteggi della "Final 8" di Europa League.

Il Basilea - unica formazione elvetica impegnata in questa competizione - si era imposto in Germania contro l'Eintracht Francoforte 3-0 nella gara d'andata degli ottavi di finale e "vede" la qualificazione al turno successivo. In caso di vittoria i renani affronterebbero nei quarti di finale la vincente della sfida tra il Wolfsburg e lo Shakhtar Donetsk.

La "Final 8" di Europa League si disputerà dal 10 al 21 agosto.



Gli accoppiamenti per i quarti di finale:

Inter/Getafe - Glasgow Rangers/Bayer Leverkusen

Wolfsburg/Shakhtar Donetsk - Eintracht Francoforte/Basilea

Lask/Manchester Utd - Basaksehir/Copenaghen

Olympiakos/Wolverhampton - Siviglia/Roma

