Niente campo neutro per City, Juve, Bayern e Barça

NYON - La normalità è ancora lontana ma di passi per raggiungerla se ne stanno facendo sempre più. L’ultimo lo ha fatto la UEFA la quale - nell’attesa del sorteggio delle fasi finali delle sue due coppe - ha stabilito come andranno terminati i turni rimasti incompleti.

In Champions League mancano all’appello i match di ritorno di quattro degli otto ottavi di finali. Questi si terranno sui campi delle squadre padrone di casa. Significa che Manchester City (contro il Real), Juventus (contro il Lione), Bayern Monaco (contro il Chelsea) e Barça (contro il Napoli), potranno muoversi nei loro stadi. Che rimarranno tuttavia chiusi al pubblico.

Stadi “confermati” pure in Europa League, dove sei squadre rincorreranno la qualificazione muovendosi tra le mura amiche. Inter-Getafe e Siviglia-Roma, i due incroci per i quali non si era disputata neppure l’andata, si risolveranno invece con una gara unica in campo neutro, in Germania.

Keystone (foto d'archivio)