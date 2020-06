Parma ribaltato nel finale

PARMA - La solita Pazza Inter ha sofferto fino all’ultimo per uscire dal Tardini con i tre punti in tasca. Nella 28esima giornata di Serie A, i nerazzurri hanno infatti battuto il Parma 2-1, trovando il successo con due reti nel finale.

Sotto nel punteggio per effetto del gol di Gervinho e a lungo in difficoltà davanti alla velocità e all’organizzazione dei rivali, la Beneamata ha saputo risalire la corrente solo nell’ultima parte della ripresa con de Vrij (84’) e Bastoni (87’). La vittoria ha permesso alla truppa di Antonio Conte - in tribuna per l’occasione - di riavvicinarsi alla Lazio, seconda della graduatoria (ora lontana quattro lunghezze) e contemporaneamente di staccare l’Atalanta.

keystone-sda.ch (Marco Alpozzi)