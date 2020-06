Poker della Juventus: i bianconeri vincono in casa e allungano in classifica

Il primo anticipo del 28esimo turno di Serie A - fra Juventus e Lecce - ha sorriso ai bianconeri, capaci d'imporsi 4-0 a domicilio.

Dopo un primo tempo terminato a reti bianche - in cui i salentini sono anche rimasti in dieci uomini, in virtù dell'espulsione rimediata da Lucioni al 32' - la truppa allenata da Maurizio Sarri ha dilagato nella ripresa con Dybala (53'), Cristiano Ronaldo su rigore (61'), Higuain (83') e De Ligt (85').

In attesa degli altri incontri la Juve ha consolidato la prima posizione in classifica con 69 punti, sette lunghezze in più della Lazio (62) e undici in più dell'Inter (58).

keystone-sda.ch (Massimo Paolone)