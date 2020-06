30 gol in 33 gare possono bastare: lo United punta Immobile

Stando al "MailOnline" il Manchester United starebbe puntando con decisione Ciro Immobile per rinforzare il proprio attacco. La compagine mancuniana non è rimasta infatti indifferente alle prestazioni dell'attaccante della Lazio che in 33 match stagionali complessivi - fra campionato, Europa League, Supercoppa italiana e Coppa Italia - ha messo a segno la bellezza di 30 reti.

In questo momento l'attaccante biancoceleste, che ha più volte ribadito il suo amore per la squadra della Capitale, può vantare 27 gol in Serie A dopo 26 incontri disputati e potrebbe insidiare il record appartenente a Gonzalo Higuain, il quale ne realizzò 36 nel 2015/2016.







keystone-sda.ch (RICCARDO ANTIMIANI)