Nessuno si fila più SuperMario

ISTANBUL - Il presente di Mario Balotelli? Ufficialmente a Brescia. Il matrimonio con le Rondinelle - e soprattutto con il presidente Cellino - è però già finito. Il divorzio non è ancora stato sancito solo perché, in casi come questo, nessuno vuol fare passi affrettati che poi potrebbero costare milioni in cause legali. Di fatto, però, l’attaccante italiano non vestirà più la maglia della società lombarda.

E dove giocherà, allora? Fuori dall’Italia probabilmente. Ma non - per dirne uno - al Fenerbahçe. I dirigenti del club turco sono da tempo interessati a ingaggiare la punta classe 1990. Neppure la prossima estate potranno però sperare nella firma. Questo perché Emre Belozoglu, futuro direttore sportivo della società, ha già messo il veto sull’operazione. «Non ci interessa - ha raccontato l’ex Inter - È un giocatore con troppi problemi. Con lui non è mai successo nulla».

keystone-sda.ch (SIMONE VENEZIA)