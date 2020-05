Werner scatenato: il Lipsia torna al terzo posto

Pioggia di reti in Bundesliga, dove sono andate in scene le ultime tre partite del 27esimo turno, il secondo dal ritorno in campo dopo lo stop per l'emergenza Covid-19.

Oltre a un nuovo tracollo dello Schalke (che dopo il 4-0 incassato dal Dortmund quest'oggi è caduto 3-0 contro l'Augsburg), spicca il netto successo del Lipsia. I ragazzi di Nagelsmann, trascinati anche dalla tripletta del bomber Timo Werner, hanno liquidato 5-0 il Mainz issandosi al terzo posto in classifica con 54 punti (-7 dal Bayern capolista).

Nell'ultima sfida di giornata da segnalare il 2-2 tra Colonia e Fortuna Dusseldorf. Sotto 0-2, il Colonia ha rimontato nei minuti finali grazie a Modeste (88') e Cordoba (91').

keystone-sda.ch (KAI PFAFFENBACH / POOL)