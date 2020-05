Mentre in Serie A ci si interroga ancora su come e quando cercare di ripartire - l'idea, tra un protocollo e l'altro, sarebbe quella di riprendere il 13 giugno -, in Bundesliga oggi è stata una giornata storica, con le prime partite post-lockdown.

Tutti i riflettori erano puntati sul massimo campionato tedesco, che ha fatto da apripista essendo il primo grande campionato europeo a ripartire dopo lo stop dettato dall'emergenza Covid-19. Tornato in Italia la scorsa settimana con un volo privato da Stoccolma, Zlatan Ibrahimovic ha elogiato i tedeschi e la Bundesliga con un post su Instagram. «They say, they do», «Loro dicono, loro fanno», le parole del bomber, accompagnate da una bandiera tedesca e la scritta "Grazie". Insomma poche chiacchiere e molta concretezza, a differenza di quanto sta accadendo in tante altri parti d’Europa.

In Svizzera, per quando riguarda Super e Challenge League, ricordiamo che una decisione definitiva verrà presa il 29 maggio.