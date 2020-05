Cannavaro su Pirlo ma anche sulla famosa testata di Zidane: «Ricordo solo il rumore»

NAPOLI - Nel periodo di quarantena le dirette Instagram sono diventate una moda. Ed è proprio in queste sedi che sportivi o ex sportivi si stanno aprendo maggiormente, dando in pasto a tutti alcuni retroscena della loro carriera ma anche della loro vita privata.

Nelle scorse ore Fabio Cannavaro - ex capitano e difensore della nazionale azzurra - ha risposto (scherzosamente) a una domanda su Andrea Pirlo, un personaggio che raramente abbozza un sorriso... "Lui è un bastardo, io lo posso dire. Andrea è sottile, ha la battuta dentro, è divertente e non è un musone come sembra. È molto di compagnia".

E poi l'indimenticabile testata di Zidane a Materazzi nel 2006. Ancora l'attuale allenatore del tecnico del Guangzhou... "Io ricordo solo il rumore, devo essere sincero. Ero lì vicino, mi girai e vidi Marco a terra. Sentii questo rumore e Marco mi disse ‘Mi ha dato una testata’. Se era dolorante? Al di là di quello, ha fatto quello che doveva fare. Si è buttato a terra e arrivederci e grazie. Ma fu una bella testata".