«AniVARsario», frecciate all'Inter e Icardi apprezza: è bufera

BARCELLONA - Abile a smarcarsi in campo, meno quando si tratta di evitare le polemiche. È bastato un clic a Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter attualmente in prestito al PSG, per scatenare i tifosi nerazzurri e finire (tanto per cambiare) al centro di una bufera. Come? Il bomber, neo campione di Francia proprio con i parigini, ha messo un "mi piace" a un post decisamente anti-Inter.

Nei giorni in cui tutto il popolo nerazzurro celebra i 10 anni dall'impresa contro il Barcellona in Champions League (nel famoso anno del Triplete), l'attaccante argentino ha pensato bene di apprezzare il post in cui Bojan Krkic - al quale venne annullato un gol - rimarcava l'assenza della VAR e i (presunti) torti subiti dal Barça nel doppio confronto. "AniVARsario”, ha scritto l'ex romanista, come a dire che con il sostegno della tecnologia i blaugrana sarebbero volati a Madrid e l'inter finita ko.

Visualizza questo post su Instagram aniVARsario 😜 #barçainter #2010 Un post condiviso da Bojan Krkic (@bokrkic) in data: 28 Apr 2020 alle ore 12:16 PDT

Keystone/archivio