Balotelli & Rocco Siffredi: «Questo ragazzo mi mette in imbarazzo»

Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha toccato diversi temi in una recente intervista e non ha nemmeno risparmiato una frecciata al suo attaccante Mario Balotelli, dopo che il club lombardo ha negato al giocatore la diretta Instagram con l'attore porno Rocco Siffredi.

«Questo ragazzo mi mette in imbarazzo», ha dichiarato Cellino a "Radio Sportiva". «Sono martellato da persone che si lamentano e che mi mettono alla berlina. Averlo fatto tornare a casa sua l’ha esposto notevolmente(...). Si nomina Balotelli solo per quello che fa fuori e non in campo e questo mi imbarazza(...). Riprendere il campionato? Sembra che io non voglia giocare perché sono ultimo in classifica e non voglio retrocedere. Non condivido il messaggio arrogante uscito dalla Lega. È inverosimile pensare di andare oltre il 30 giugno tra contratti in scadenza e bilanci, di fatto il campionato è già annullato(...)».

Keystone, archivio