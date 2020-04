Infantino è chiaro: «Finché ci sarà anche solo un rischio, non si giocherà»

BRIGA - In occasione di un colloquio video con l'ex attaccante brasiliano Ronaldo, il numero uno della FIFA Gianni Infantino si è espresso in merito al blocco dei campionati, dovuto all'emergenza legata al coronavirus.

«Quando riprenderà il calcio? È una buona domanda, ma la risposta principale è che la salute pubblica viene prima di ogni altra cosa. Finché ci sarà anche solo un rischio, non si giocherà. Bisogna aspettare l'evoluzione, perché la situazione attuale è troppo grave. Vedo delle persone che lottano per sapere quando scenderemo nuovamente in campo. Giocheremo quando le autorità ci daranno il permesso. A quel punto saremo contenti e porteremo a termine le competizioni. Non si possono però mettere delle vite in pericolo, non è possibile».

KEYSTONE/EPA (CHRISTOPHE PETIT TESSON)