Il Basilea espugna Francoforte

FRANCOFORTE (GERMANIA) - Nella sfida d'andata, valida per gli ottavi di finale di Europa League, il Basilea ha liquidato la pratica Eintracht Francoforte senza particolari problemi: 3-0 il risultato in favore dei renani. Per gli elvetici - che disputeranno nello stesso stadio anche il match di ritorno, per l'impossibilità di giocare al St. Jakob Park - sono andati a segno Campo (24'), Bua (73') e Frei (85').

Nello stesso tempo c'è stata gloria anche per il Manchester United e per il Basaksehir. La compagine mancuniana ha liquidato gli austriaci del LASK 5-0 (Ighalo, James, Mata, Greenwood e Pereira), mentre dal canto loro i turchi hanno superato i danesi del Copenaghen in casa 1-0 (Visca).

keystone-sda.ch / STF (Michael Probst)