Per il Lugano arrivano pari, record e vacanze (ma non per tutti)

LUGANO - Il Lugano ha chiuso la prima metà della stagione con un buon pari contro la capolista Young Boys. Stanche per le fatiche europee e senza troppa voglia di rischiare, a Cornaredo le due avversarie non hanno certo dato spettacolo. Alla fine è maturato uno 0-0 che, tenuto conto anche della sconfitta del Basilea a Lucerna, ha soddisfatto tutti.

Allungare a quattro partite la propria serie positiva era l'obiettivo dichiarato dei bianconeri, che sapevano di rischiare molto contro la squadra più fisica e pericolosa del campionato. Persa un po' di brillantezza per strada – due sconfitte nelle ultime cinque giornate – pure i gialloneri avevano come primo pensiero quello di non perdere. Ovvio dunque che, con questi presupposti, i ventidue in campo abbiano pensato prima a contenere piuttosto che a offendere. E questo ha partorito un'ora e mezzo di gioco non scintillante. Comunque intenso, nonostante tutto, ma non indimenticabile.

I padroni di casa si sono mossi con ordine davanti a una difesa rivelatasi molto attenta. Hanno cercato di piazzare qualche accelerazione ma raramente sono stati in grado di arrivare dalle parti di von Ballmoos. Quando ci sono riusciti, poi, si sono dimostrati imprecisi (vero Holender?). Gli ospiti hanno forse costruito qualcosa in più. Baumann non ha però di certo sudato per difendere la sua porta. Risultato? Lunga attesa per il triplice fischio finale e... un punto a testa. Con quello, tenuto conto del 2-1 del Lucerna al Basilea, i bernesi hanno conservato la vetta della graduatoria mentre il Lugano, visto l'1-1 tra Sion e Xamax, si è confermato al sesto. I ticinesi hanno anche ritoccato il loro record di punti conquistati nella prima metà di campionato da quando sono tornati in Super League. Non male, tutto sommato, considerando le grandi difficoltà degli scorsi mesi.

E ora tutti in vacanza. Meno Angelo Renzetti, che deve – forse – concludere la vendita del suo pacchetto di azioni. Ma quella è un'altra storia.

LUGANO-YOUNG BOYS 0-0

LUGANO: Baumann; Obexer, Yao, Kecskes, Maric; Vecsei, Custodio, Covilo; Holender, Junior (93' Sasere), Lavanchy (90' Crnigoj).

keystone-sda.ch (DAVIDE AGOSTA)