Gli avvocati di CR7 ammettono: pagati 375'000 dollari per il silenzio di Kathryn Mayorga

LAS VEGAS (USA) - Emergono novità nella vicenda "CR7-Kathryn Mayorga". Gli avvocati del campione portoghese, per la prima volta da quando è scoppiato il caso, hanno infatti ammesso che nel 2010 era stato raggiunto un accordo privato in cui - in cambio di 375'000 dollari - la ragazza si impegnava a non parlare dell’accaduto e a non sporgere denuncia per il presunto stupro.

I legali di Cristiano Ronaldo hanno comunque aggiunto che non ci sono prove che facciano pensare che al momento della firma dell’accordo la modella non fosse in pieno possesso delle sue capacità mentali, come invece sostenuto ora dalla stessa Mayorga, che li accusa di aver approfittato di una sua condizione di fragilità emotiva per forzarla a firmare il documento.

Ricordiamo che la Mayorga aveva raccontato del presunto stupro nel settembre 2018 al settimanale tedesco Spiegel, ed in seguito la polizia di Las Vegas aveva riaperto le indagini. A fine luglio il procuratore distrettuale di Las Vegas aveva invece deciso di non incriminare Ronaldo spiegando che «le accuse sessuali contro Cristiano Ronaldo non possono essere dimostrate oltre ogni ragionevole dubbio». La donna non ha comunque ritirato la sua denuncia.

Keystone