Il Lugano apre le danze, invitati al ballo pure Taverne e Gambarogno-Contone

BASILEA - Il giovane ma coraggioso Davide riuscirà a sconfiggere il gigante Golia?

Dall'episodio biblico proveranno sicuramente a trarre ispirazione le tante "piccole" che, da questa sera, andranno in cerca di fortuna in Coppa Svizzera. Concordia Basilea-Lugano farà infatti scattare l'edizione 2019/2020 del torneo a eliminazione diretta, manifestazione nella quale le sorprese sono sempre numerose.

Tutte le big rischiano di andare a casa in fretta? Questo non si può dire. Ci sono infatti incroci nettamente sbilanciati, per i quali prevedere ribaltoni risulta davvero difficile. Affrontare rivali meno nobili è in ogni caso pericoloso: trovarsi di fronte una squadra che non ha nulla da perdere e che giocherà - probabilmente - la partita della vita (mentre tu pensi all'impegno come qualcosa di simile a un allenamento) è infatti complicato e destabilizzante. Tranne il Neuchâtel Xamax, che domenica andrà a far visita all'Yverdon, le compagini di Super league non paiono comunque rischiare troppo. Neppure YB e Zurigo, che sono stati sorteggiati rispettivamente contro l'Étoile Carouge e i basilesi del Black Stars.

E le ticinesi? Questa sera contro il Concordia (a Basilea, ore 19.30), al Lugano servirà il minimo sindacale. Se non ci saranno incredibili sorprese, mister Celestini dovrebbe potersi pure permettere di fare degli esperimenti. Un po' più complicato dovrebbe invece essere l'impegno del Chiasso, il quale comunque, in casa del Bulle (domani, ore 18), reciterà il ruolo di grande favorito. In cerca del colpaccio dovranno invece muoversi il Taverne, che domani ospiterà i lucernesi del Kriens e il Gambarogno-Contone, che vivrà una giornata di festa (e battaglia) sfidando l'irrequieto Bellinzona. Fin qui modesti in campionato, i granata si sono appena affidati a Maurizio Jacobacci. Il nuovo mister è atteso da un debutto "pericoloso".

32esimi di finale

Questa sera

19.30 Concordia Basilea-Lugano

19.30 Étoile Carouge-YB

Domani

16.00 Red Star Zurigo-Wil

16.00 Wetzikon-Meyrin

16.00 Wohlen-Wettswil Bonstetten

16.00 YF Juventus-Winterthur

17.00 Altstätten-Bassecourt

17.00 Black Stars-Zurigo

17.00 Echallens-Servette

17.00 Pully-Basilea

17.00 Rothorn-Sursee

17.00 Seefeld-Grasshopper

18.00 Allschwil-Sion

18.00 Bulle-Chiasso

18.00 Iliria-Losanna

18.00 Muri-Rapperswil

18.00 Perly Certoux-St. Losanna

18.00 Rotkreuz-Freienbach

18.00 Saxon Sports-Spiez

18.00 Taverne-Kriens

18.30 Gambarogno Contone-ACB

19.00 Monthey-S. Gallo

19.00 Mutschellen-St. Nyonnais

Domenica

14.00 Béroche Gorgier-Olten

14.00 Cham-Aarau

14.00 Linth-Sciaffusa

15.00 Bernex-Thun

15.00 Escholzmatt Marbach-Bavois

15.00 Schoenberg-Ol. Ginevra

15.00 Uster-Lancy

16.00 Kreuzlingen-Lucerna

16.00 Yverdon-Xamax

keystone-sda.ch/ (Pablo Gianinazzi)