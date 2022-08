Freuler pronto a lasciare l’Atalanta

L’affare non è chiuso “solo” perché a Nottingham non vogliono rischiare nulla. Sanno che il loro posto accanto ai big del pallone d’oltremanica non è garantito e quindi, per non ritrovarsi con un elemento importante (ma con un contratto pesante) in rosa in caso di retrocessione, hanno vincolato la cifra alla salvezza. La proposta? Prestito secco con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro solo in caso di "discesa" evitata. Nonostante il contratto fino al 2025 di cui è proprietario Freuler, l’Atalanta ci sta pensando.