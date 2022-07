Lascia il tennis per colpa della guerra: «Non riuscivo a concentrarmi al 100%»

La 27enne si è impegnata fin dai primi giorni dell'inizio della guerra per aiutare il popolo della sua terra, con un'intensa attività di beneficenza. «Quando è iniziata l'invasione in Ucraina è stato davvero difficile per me a livello mentale, era impossibile giocare a tennis, sapendo che la mia famiglia si trovava ancora lì. Le mie priorità sono cambiate», ha raccontato la Svitolina A "The Age". «Quando scendevo in campo in un torneo non mi sentivo nel posto giusto. Non riuscivo a concentrarmi al 100% sul mio lavoro, così ho preferito prendere un po’ le distanze dall’agonismo. Sono felice di avere del tempo per me e di concentrarmi di nuovo sulla mia vita. Sarò sempre vicino al mio popolo e per qualunque tipo di aiuto ci sarò sempre».