Primoz Roglic abbandona il Tour de France

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🇫🇷 <a href="https://twitter.com/hashtag/TDF2022?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TDF2022</a><br><br>Primoz about his <a href="https://twitter.com/hashtag/DNS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DNS</a> in stage 15 <a href="https://twitter.com/LeTour?ref_src=twsrc%5Etfw">@LeTour</a><br><br>“I’m proud of my contribution to the current standings and I trust that the team will realise our yellow and green ambitions. Thanks to everybody for your great support.” <a href="https://t.co/aw0juGFWwO">pic.twitter.com/aw0juGFWwO</a></p>— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) <a href="https://twitter.com/JumboVismaRoad/status/1548570888131723264?ref_src=twsrc%5Etfw">July 17, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>